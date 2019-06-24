مقطع يفضح حقيقة فيديو "انتقام الروبوت من البشر"

أثار فيديو انتشر بكثافة على الإنترنت، قلق مستخدمي الشبكة العنكبوتية، والذي يصور معركة حامية بين روبوت ومجموعة من البشر، حتى تبين بأنه مقطع زائف ومفبرك.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الفيديو الرائج الذي نشرته المجموعة الهندسية "بوسطن دايناميكس" هو في الواقع فيديو ساخر من إنتاج شركة "كوريدور ديجيتال".

This video had the internet worried that a robot revolution is near. But the clip is actually a parody video. https://t.co/FBhsF0Cc9D pic.twitter.com/xOkkvA1Xt2 — CNN (@CNN) June 23, 2019

ويصور الفيديو، انتقام الروبوت من مجموعة من البشر، بعدما صبوا عليه ألوانا من الإهانات والتعذيب، ليقرر في النهاية ألا يسكت على هجومهم ويثور عليهم، في لقطات أثارت مخاوف مرتادي شبكة الإنترنت من مخاطر الآلة ضد الإنسان.

وشاركت "سي إن إن" عبر حسابها على موقع "تويتر"، النسخة الأصلية من الفيديو، والتي تظهر ارتداء رجل لبذلة، لكي يجسد دور الروبوت المهان، وذلك بالاستعانة بالمؤثرات والخدع البصرية.