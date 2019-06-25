"سبيس إكس" تطلق صاروخا يحمل 24 قمرا صناعيا تجريبيا

أعلنت شركة سبيس إكس أنها أطلقت صاروخ فالكون هيفي، اليوم الثلاثاء.

وأطلق الصاروخ حسب وكالة "رويترز" من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا.

وكان على متن الصاورخ 24 قمرا صناعيا تجريبيا في إطار تجربة الشركة التي يملكها إيلون ماسك بأنها إحدى أصعب تجارب الإطلاق التي خاضتها.

وانطلق الصاروخ وسط هتافات متابعين للحدث الساعة 2:30 بعد منتصف الليل (0630 بتوقيت غرينتش) بعد تأخير ثلاث ساعات عن الموعد الأصلي للإطلاق والذي كان مقررا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

ووصلت قيمة الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء إلى 33.3 مليار دولار، حسب ما قالت صحيفة القبس الكويتية.

وتعمل الشركة على إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، ليصل الرقم إلى 12 ألف قمر صناعي، من أجل إيصال الإنترنت إلى سكان الكرة الأرضية.

كما تنوي سبيس إكس إرسال تطوير صاروخ يصل للمريخ بـ100 شخص اسمه ستار شيب.