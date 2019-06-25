"تطبيقات سارقة"... اكتشاف يثير الذعر من هواتف "أندرويد"

كشفت دراسة حديثة، ما وصفته بأنه اكتشاف يمكن أن يثير ذعر كل مستخدمي هواتف "أندرويد"، والذي يتمثل في وجود "تطبيقات سارقة" داخل متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".

وأشارت الدراسة التي أعدت بالتعاون مع جامعة سيدني الأسترالية، إلى أن متجر "غوغل بلاي" يحتوي على أكثر من ألفي تطبيق خطير يمكنه "سرقة البيانات" من المستخدمين، وفقا لما نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وأوضحت الدراسة التي جرى إعدادها على نحو عامين، أن هناك 2040 تطبيقا مريبا على هواتف "أندرويد" يطلبون مقدارا مريبا من الأذونات.

Study finds over 2,000 dangerous apps on Google Play Store, some are famous https://t.co/RaTuCMUv8X — MobileDeviceAdvisor (@mobiledeviceadv) June 24, 2019

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ورغم أن تلك التطبيقات لا تحتوي على برمجيات خبيثة أو ضارة، إلا أنها تطلب أذونات للوصول إلى البيانات التي لا علاقة لتلك التطبيقات بها.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك التطبيقات يمكن أن تشكل تهديدات خطيرة على المستخدمين، خاصة وأنها يمكن أن تتصل بالميكروفون الخاص بالهاتف ومعرض الصور وبيانات الاتصالات والبريد الإلكتروني والحسابات البنكية.

وقدمت الدراسة تلك التطبيقات إلى شركة "غوغل"، التي وعدت بدراسة تلك التطبيقات وإغلاق التطبيقات المخالفة منها، وإزالتها من على متجر "غوغل بلاي".