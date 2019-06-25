الخطايا الست التي ترتكبها عند تشغيل "مكيف الهواء" في أشهر الصيف الحارة

يرتكب الكثير من الناس "خطايا فادحة" عند تشغيلهم "مكيف الهواء" خلال أشهر الصيف الحارة، والتي تسبب إما تعطل المكيف أو ارتفاع تكاليف فاتورة الكهرباء بصورة مبالغ بها.

يقدم موقع "ماركت ووتش" ما وصفها بـ"الخطايا" التي يرتكبها الناس، خلال تشغيلهم أي "مكيف هواء" في المنزل، والتي جاءت على النحو التالي:

1- تحقق من إعدادات كل وحدة:

تختلف كل وحدة في درجة البرودة المثالية التي يمكن استخدامها، كما هناك وحدات قد لا تكون تعمل على نظام تشغيل "التدفئة الاحتياطية" المستخدم في فصل الشتاء، كما أن المروحة قد تكون تعمل بصورة أكبر مما هو مطلوب.

2- غير سلوكياتك في المنزل:

تترك الستائر مفتوحة التي تجعل الشمس الحارقة تتدفق في كل أرجاء الغرف الداخلية، ما يرفع درجات حرارتها بصورة كبيرة، أو تطهو طعامك في الشواية الداخلية بالمطبخ ولا تستخدم الشواية الموجودة لديك في الخارج، كل تلك أمور ترفع درجة حرارة المنزل وتجعلك تشغل مكيف الهواء بطاقة أكبر مما هو معتاد.

3- نظافة التكييف:

حافظ على نظافة التكييف الخاص بك، من خلال تنظيف القنوات والخراطيم والفلاتر الخاصة بالتكييف بانتظام، وحاول دوما تستبدل المرشحات والفلاتر للتأكد من أن المخارج يخرج منها الهواء البارد من دون أي عائق.

4- الوحدة المناسبة للغرفة:

إذا كنت ترغب في تبريد غرفة واسعة وكبيرة، لا تشتري تكييف ذو قدرات ضعيفة، والعكس أيضا لا تشتري تكييف ذو قدرات كبيرة لتبريد غرفة ضيقة.

5- استبدال مكيفات الهواء القديمة:

يخسر تكييف الهواء 5% من كفاءته كل عام، وهو ما يعني أنه إذا كان لديك تكييف عمره 20 عاما، فهذا يعني أنه لن يعمل بصورة جيدة بعد الآن، وعدم الكفاءة يرفع بالتالي تكلفة فاتورة الكهرباء.

This portable air conditioner is actually solar-powered pic.twitter.com/qaaNazOuyH — Mashable (@mashable) June 21, 2019

6- الصيانة الدورية:

لا تبخل على نفسك وبيتك من إجراء الصيانة الدورية كل عام، للاطمئنان على حالة مكيف الهواء، قبل بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.