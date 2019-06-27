لن تخاف على أطفالك بعد اليوم... تعديلات كبرى في "يوتيوب"

"لن تخاف على أطفالك بعد اليوم"، بتلك الكلمات استهل تقرير تقني عن التعديلات الكبرى التي طرحها تطبيق نشر الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

نشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تقريرا حول تلك التعديلات الكبرى على "يوتيوب"، التي تمنح المستخدمين المزيد من التحكم فيما يشاهده الأطفال من مقاطع فيديوهات.

وأظهرت تلك التعديلات أن "يوتيوب" سيمنح المستخدمين التحكم في مقاطع الفيديو التي تظهر في "الخلاصة الرئيسية"، أو في المقاطع التالية المقترحة.

وتعمل تلك التعديلات الخاصة على "يوتيوب" على استكشاف الموضوعات ومقاطع الفيديو ذات الصلة، لمعرفة المزيد عما تحبه وتفضله، ليتم وضع الخيارات التي تراها على مقترحاتك الشخصية الحالية.

كما اعتمد يوتيوب خوارزمية حول طبيعة مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدم أو المنشورة على القناة الخاصة به.

ويمكن العثور على تلك الميزة الجديدة عن طريق التمرير إلى أعلى أو أسفل في الصفحة الرئيسية، لتظهر لك الخيارات التي تحدد من خلالها ما يظهر لك على صفحتك.

YouTube Now Lets You Control ‘Home Feed’ and ‘Up Next’ on Mobile https://t.co/eiMqASQydt pic.twitter.com/HUM2V2xK6a — instant.com.pk (@instantsPost) June 27, 2019

كما تمكن "يوتيوب" من إزالة أي اقتراحات تظهر لك، عن طريق النقر على قائمة ثلاثية النقاط، وحذف تلك الفيديوهات من قائمة المقترحات، والتي ستمكن أي مستخدم من إزالة أي مقاطع فيديو تراها غير مناسبة لطفلك، أو تراها لا تصلح أن يشاهدها الطفل في تلك المرحلة العمرية.

YouTube is implementing changes in its Android and iOS apps that will give users increased control over what appears on their YouTube homepage and "Up Next" listhttps://t.co/8kgfxjfdPF pic.twitter.com/2GRAj8yjUP — Digify Africa (@DigifyAfrica) June 27, 2019

وأشارت "يوتيوب" إلى أن هذا التحديث حتى الآن متاحا لمستخدمي الموقع باللغة الإنجليزية، وسيكون متاحا باللغات الأخرى في وقت لاحق.

وسيكون هذا التحديث متاحا بصورة فورية على نظام تشغيل "آي أو إس" الموجود على هواتف "آيفون"، وسيكون متاحا في وقت لاحق على نسخة "أندرويد" وسطح المكتب".