صديقك "ثقيل الظل" لن يكون له وجود بفضل هذا التطبيق

تقف من أجل التقاط صورة تذكارية مهمة بالنسبة لك، لكنك تجد صديقا (ثقيل ظل) يظهر في الصورة فجأة ليقطع تلك الصورة، ويفسد عليك فرحتك.

لكن تطبيق "باي باي كاميرا" يمكنه أن يحل تلك المشكلة بسهولة شديدة، حيث يمسح الأشخاص "المتطفلين" على صورك بسهولة، ومن دون أن يترك أي أثر يفسد الصورة، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

Bye Bye Camera by by Do Something Good is a new app for iOS detects people in the image, removes them and fills in the background. The function should be welcome by landscape or travel photographers who shoot at popular locations that are busy with touri… https://t.co/G3URX6kdat pic.twitter.com/3e3dCbIIaK — Yuri Kvashin (@KvashinYuri) June 25, 2019

ويعتمد تطبيق "باي باي كاميرا" على تقنيات للذكاء الصناعي، التي يمكنه إزالة أي شخص من الصور، من دون أن تترك أي أثر على تلك الصور.

وتم طرح التطبيق على نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" بمقابل مادي يبلغ 2.99 دولار أمريكي.

This camera app uses AI to erase people from your photographs



Bye Bye Digicam is an iOS app constru…https://t.co/f9oRz1xSd4… pic.twitter.com/NcyqNMdARG — Tekiguy (@Tekiguy) June 25, 2019

وتعمل التقنية على تحديد أبعاد الصورة، التي يلتقطها المستخدم، وتحديد إمكانية إزالة أي شخص أو أي مكان، ووضع البدائل المتاحة من المشاهد المحيطة، بحيث لا يظهر أي عيب في حالة إزالة أي عنصر.

ويصف التقرير التطبيق بأنه يعد بديلا مثاليا لتطبيقات احترافية أخرى مثل "فوتوشوب" وغيرها من التطبيقات الاحترافية لتعديل الصور.