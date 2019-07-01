"هاتف الشاشات المتعددة"... غوغل تخطط لحدث يزلزل العالم

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "غوغل" الأمريكية تخطط لإنتاج هاتف وصف بأنه "سيزلزل العالم"، وسيضرب في مقتل جميع الشركات المنافسة له.

وأشار موقع "تومز غايد" التقني المتخصص إلى أن غوغل سجلت براءة اختراع تطرح فكرة جديدة في عمل الهواتف الذكية، التي أطلق عليها مصطلح "الهاتف ذو الشاشات المتعددة".

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وتعمل براءة الاختراع تلك، على تقديم هاتف ذكي قابل للطي، بكرة جديدة، والتي تقدم لأول مرة هاتف ذكي يمكن طيه أكثر من مرة مثل الكتاب.

ويظهر في براءة الاختراع الخاصة بهاتف "غوغل" الجديد، أن الشاشات كلها القابلة للطي من نوع "سوبر أموليد"، وقابلة للتمرير خلف بعضها البعض.

Google patent shows foldable phone with multiple screens



The foldable mach…https://t.co/ykR7li2oKP… pic.twitter.com/h3oSBNeGY8 — Indocen (@nam_indocen) June 30, 2019

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كما يظهر في هاتف "غوغل" ذي الشاشات المتعددة، أن جميع المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية والمعالج والكاميرا ستكون في الجهة الخلفية للهاتف في آخر شاشة قابلة للطي، ما سيجعلها تشبه كأن الشخص يتصفح في كتاب.

وسيمكن لهاتف "غوغل" ذي الشاشات أن يضم نحو 5 شاشات لمسية قابلة للطي، يمكن التقليب بينها مثل تصفح الكتاب.

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ولم تحدد التقارير التوقيت المتوقع أن تكشف فيه "غوغل" عن هاتفها الثوري الجديد القابل لطي، لكن مصادر ترجح أنه لن يكون قبل عام 2020 المقبل.