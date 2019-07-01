"هاتف الشاشات المتعددة"... غوغل تخطط لحدث يزلزل العالم

وأشار موقع "تومز غايد" التقني المتخصص إلى أن غوغل سجلت براءة اختراع تطرح فكرة جديدة في عمل الهواتف الذكية، التي أطلق عليها مصطلح "الهاتف ذو الشاشات المتعددة".
Google foldable phone patent appears online — folds like a book #google #foldablephone https://t.co/wLZLiYXjPP pic.twitter.com/4snmsR73nt— Giz China (@Gizchina) June 27, 2019
وتعمل براءة الاختراع تلك، على تقديم هاتف ذكي قابل للطي، بكرة جديدة، والتي تقدم لأول مرة هاتف ذكي يمكن طيه أكثر من مرة مثل الكتاب.
ويظهر في براءة الاختراع الخاصة بهاتف "غوغل" الجديد، أن الشاشات كلها القابلة للطي من نوع "سوبر أموليد"، وقابلة للتمرير خلف بعضها البعض.
Google patent shows foldable phone with multiple screens— Indocen (@nam_indocen) June 30, 2019
The foldable mach…https://t.co/ykR7li2oKP… pic.twitter.com/h3oSBNeGY8
كما يظهر في هاتف "غوغل" ذي الشاشات المتعددة، أن جميع المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية والمعالج والكاميرا ستكون في الجهة الخلفية للهاتف في آخر شاشة قابلة للطي، ما سيجعلها تشبه كأن الشخص يتصفح في كتاب.
وسيمكن لهاتف "غوغل" ذي الشاشات أن يضم نحو 5 شاشات لمسية قابلة للطي، يمكن التقليب بينها مثل تصفح الكتاب.
Google Patents Crazy Book-style Foldable Phone with Multiple Pages #GoogleBook #FoldablePhone https://t.co/ur3QMcR1LA pic.twitter.com/qeFDqWwmMB— I4U News (@i4unews) June 27, 2019
ولم تحدد التقارير التوقيت المتوقع أن تكشف فيه "غوغل" عن هاتفها الثوري الجديد القابل لطي، لكن مصادر ترجح أنه لن يكون قبل عام 2020 المقبل.
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