تقنية ثورية تحول الهاتف إلى "لاسلكي" بمدى 3 كيلومترات... تعرف على كيفية تشغيلها

طرحت شركة "أوبو" الصينية تقنية جديدة وصفتها بالثورية، تحوّل أي هاتف ذكي إلى "لاسلكي" تقليدي بمدى يصل إلى 3 كيلومترات تقريبا.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن تلك التقنية، التي أطلقت عليها اسم "ميش توك"، يمكن أن تعمل بنظام التشفير "من النهاية إلى النهاية".

وتعمل تلك التقنية على ربط مجموعة من الهواتف الذكية، للتواصل فيما بينها بتقنية "اللاسلكي" من دون الحاجة إلى فتح مكالمات هاتفية ودفع رسوم عليها، ويصل مدى عمل تلك التقنية لمسافات تصل إلى 3 كيلومتر تقريبا.

Now Communicate Without Wi-Fi or Network with Oppo’s new Meshtalk feature check it on https://t.co/QXnAZ3ozPn pic.twitter.com/EDbrErK82E — Hateem Tech News (@HateemNews) June 29, 2019

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كما أوضح التقرير أنه يمكن أن يكبر مدى عمل تلك التقنية بصورة كبيرة في المناطق الحضرية والحشود الكبيرة، نظرا لأنه يمكن استعمال هواتف ذكية لمستخدمين آخرين كمحطات ترحيل.

وقالت أوبو إن تقنية "ميش توك" لن يكون عليها أي آثار سلبية على عمل بطارية الهاتف الذكي.

Oppo’s MeshTalk lets phones exchange data up to 3 kilometers without Wi-Fi, Bluetooth, or cell service https://t.co/V90I8Ekqdi pic.twitter.com/Fq3QxdLqHY — Francene Mullings (@DigitalMPlanner) June 28, 2019

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وأشارت الشركة الصينية إلى أن تلك التقنية ستكون مثالية للعمل في مناطق لا تتوفر بها تغطية شبكات الاتصالات الجوالة أو في حالة إصابة تلك الشبكات بأي عطل مفاجئ.

ولم تكشف "أوبو" بشكل رسمي عن الموعد المتوقع فيه طرح تلك التقنية في الأسواق، وإمكانية جعلها حصرية لهواتف "أوبو" أم ستوفرها لأي هواتف أخرى منافسة.