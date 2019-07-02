رسميا... سامسونغ تعلن عن قنبلة جديدة "قلم وكاميرا" غير تقليديين

وقال موقع "جي إس إم آرينا" إن سامسونغ نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الإعلان عن هاتفها "غلاكسي نوت 10".

وأشارت سامسونغ إلى أنها ستكشف عن هاتف "غلاكسي نوت 10" يوم 7 أغسطس/آب، في حدث عالمي بمدينة نيويورك الأمريكية.

Guess what!?

Samsung Galaxy Note10 is coming!

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 pic.twitter.com/CystUsXQwx — NoteTrace (@NoteTrace) July 2, 2019

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ويظهر في مقطع الفيديو "قلم وكاميرا" يبدو أنهما سيتم دعمها بتقنيات متميزة فريدة من نوعها.

وأشار الموقع إلى أن مقطع الفيديو يؤكد أن الهاتف سيتم دعمه بكاميرا أمامية واحدة في ثقب بمنتصف الشاشة.

Samsung Galaxy Note10 Preview: Double The Flagships, Double The Fun https://t.co/GwkRNXbVJM — Android Headlines (@Androidheadline) July 1, 2019

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وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستعرض 3 طرازات من هاتف "غلاكسي نوت 10" الأول باسم "غلاكسي نوت 10 فانيلا" والثاني "غلاكسي نوت 10 بلس" والثالث "غلاكسي نوت 10" الذي يدعم تقنيات الجيل الخامس.