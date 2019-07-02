تحذير من خطر يهدد 800 مليون مستخدم للإنترنت

وأشارت الشركة الأمريكية، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى وجود خطأ وثغرة خطيرة في نظام تشغيل "ويندوز 10"، والتي تتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة.
وأوضحت "مايكروسوفت" أن الثغرة متعلقة بفتحة "USB-C"، والتي حصلت مؤخرا على تحديث لمنع اختراقها وحدوث أي عمليات تنصت لها.
Microsoft Issues Warning For 800M Windows 10 Users 🚧 ⚠️ 👥https://t.co/iOod8QucCY pic.twitter.com/pkpkMgsDQt— Santa Barbara PC Repair (@bestpchelp) July 1, 2019
وكانت الشركة الأمريكية قد أطلقت تحديثا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، من أجل علاج تلك الثغرة، ولكن وجدت أنها تسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة ومستمرة.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تلك الثغرة تسبب في تأخير تشغيل الجهاز 60 ثانية تقريبا، ثم إيقاف تشغيله بصورة كاملة.
No worries if you are an X-Tek subscriber we ensure your backups are just fine…— X-TEK LLC (@xtekrepair) July 1, 2019
Microsoft Issues Warning For 800M Windows 10 Users — Slashdot https://t.co/FayOiEUfdI
وطالبت "مايكروسوفت" بتنزيل آخر التحديثات الخاصة بـ"ويندوز 10" في مايو/أيار 2019.
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