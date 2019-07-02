المرأة صاحبة الجسم "التفاحة" أكثر عرضة للنوبات القلبية

أشارت دراسة جديدة إلى أن النساء صاحبات جسم "التفاحة" قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، على الرغم من تمتعهن بوزن مثالي.

وفسر العلماء معدو الدراسة، أن عندما تحمل النساء دهونا زائدة حول المعدة، فإن حياتهن معرضة للخطر، مقارنة بالنساء اللاتي أشكالهن على شكل "الكمثري"، وهن اللاتي يخزن المزيد من الدهون في منطقة الوركين والفخذين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتسبب الدهون التي يتم تخزينها حول الأعضاء الرئيسية، مثل الكبد والبنكرياس أمراض القلب، وذلك لأنها تطلق مواد كيميائية ضارة في الدم.

وتتبع الباحثون خلال دراستهم التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، 2683 امرأة بعد انقطاع الطمث اللاتي اكتسبن وزنا على مدار 18 عاما.

وقام علماء من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك بتحليل توزيع الدهون في الجسم، وقاموا بترتيب النساء على شكل تفاحة أو على شكل كمثرى، عندما يتم تخزين معظم الدهون حول الساقين أو الوركين.

An apple-shaped figure could raise a woman's risk of brain damage #healthnews https://t.co/n08VXOSqdF pic.twitter.com/f3w9xX7b7i — Dr Sarah Brewer (@DrSarahBHealthy) September 20, 2018

وكانت النساء على شكل تفاحة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 25% مقارنة بالنساء اللائي لديهن أقل من الدهون حول محيط الوسط، وكانت نسبة النساء المصابات بأمراض القلب أقل بنسبة 40% من النساء اللاتي يخزن القليل من الدهون في الأرجل.

وفي المجمل، كانت النساء المصابات بأعلى نسبة من الدهون حول الوسط أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بثلاث مرات من النساء اللاتى تراكم لديهن معظم الدهون في الساق.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الرجال أصحاب الخصور الأكبر من 40 بوصة (102 سم) والنساء اللواتي يزيد حجمهن عن 35 بوصة (88 سم) يواجهون الإصابة بدرجة أكبر من أمراض مثل السكري.