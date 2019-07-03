دراسة تكشف أبسط الطرق لخفض ضغط الدم

أجرى علماء من كلية لندن الطبية سلسلة من التجارب واكتشفوا أبسط طريقة لتخفيض الضغط دون اللجوء إلى الأدوية والعقاقير الطبية.

أظهرت الدراسات التي نشرتها مجلة "هايبرتنشن" العلمية والتي شملت 15 شخصا يعانون من ارتفاع ضغط الدم الانقباضي أن عصير البنجر (الشمندر) يمكن أن يسهم في تمدد الأوعية الدموية وتحسين إمدادات الدم.

تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين قسم منهم كان ينتاول 250 مل من عصير البنجر يوميًا، والقسم الآخر كان شرب كمية مماثلة من الماء فقط، دون تناول أي دواء لخفض الضغط.

وأظهرت النتائج بعد ساعات قليلة أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون العصير، انخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

يعتقد العلماء أن عصير البنجر يتغلب على ارتفاع ضغط الدم بسبب النترات الغذائية التي تبلغ كميته في كوب واحد من عصير البنجر تعادل كميته في حبة خس كبيرة.

ووفقا للعلماء يقوم الجسم البشري في امتصاص هذه المواد وإنتاج أكسيد النيتريك، والذي يقوم بتوسيع الأوعية الدموية.