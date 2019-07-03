دراسة تكشف أبسط الطرق لخفض ضغط الدم

أظهرت الدراسات التي نشرتها مجلة "هايبرتنشن" العلمية والتي شملت 15 شخصا يعانون من ارتفاع ضغط الدم الانقباضي أن عصير البنجر (الشمندر) يمكن أن يسهم في تمدد الأوعية الدموية وتحسين إمدادات الدم.
وأظهرت النتائج بعد ساعات قليلة أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون العصير، انخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.
يعتقد العلماء أن عصير البنجر يتغلب على ارتفاع ضغط الدم بسبب النترات الغذائية التي تبلغ كميته في كوب واحد من عصير البنجر تعادل كميته في حبة خس كبيرة.
ووفقا للعلماء يقوم الجسم البشري في امتصاص هذه المواد وإنتاج أكسيد النيتريك، والذي يقوم بتوسيع الأوعية الدموية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)