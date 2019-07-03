الأنفلونزا والإرهاق"...أسباب جديدة لحدوث السكتة الدماغية

توصل مجموعة من العلماء إلى عدد من الأسباب والعوامل التي قد تكون سببا لحدوث السكتة الدماغية.

توصل العلماء إلى أن مشروبات الحمية قد تكون سببا في حدوث السكتات الدماغية، والتي تتسبب في البدء بالصداع وتقلب المزاج.

حيث تحتوي هذه الأطعمة على معدلات عالية من السكر والمواد الكيميائية الضارة بالجسم، كما أن الاستهلاك المفرط للمشروبات الضارة قد يتسبب بنتائج كارثية.

وأرجع العلماء إمكانية حدوث السكتات الدماغية لتناول المشروبات الكحولية بشكل كبير ومستمر ونصحوا بالابتعاد عنها.

كما أرجع العلماء إمكانية حدوث السكتات الدماغية للإرهاق، في حال تجاوزت ساعات العمل الـ55 ساعة في الأسبوع، حيث لا يملك الشخص الوقت الكافي للنوم والأكل.

كما أن المصابين بالأنفلونزا معرضون لهذا النوع من الأمراض والسبب يعود لضعف الجهاز المناعي الذي يعرض الجسم لخطر الإصابة.