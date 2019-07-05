"هواوي" تكشف عن "خطة سرية" لإنتاج أغرب هاتف ذكي في العالم

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هواوي أعلنت عن حصولها على براءة اختراع، لهاتف ذكي مزود بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة اللمسية.
#)Huawei patents user interface for under-display camera®— Technical Sib (@SibTechnical) July 5, 2019
*Good news frome HUAWEI*
HUAWEI UNDER DISPLAY CAMERA COMMING SOON. pic.twitter.com/Q6r9vuHGuk
ولن تحتاج تلك الكاميرا لثقب أو "نوتش" أو شيء آخر لحجز مكان في الشاشة اللمسية للكاميرا الأمامية، بل ستكون مدمجة ضمن الشاشة اللمسية ولن تظهر إلا عند تشغيلها.
ويختلف ما أعلنت عن "هواوي" عما سبق وأعلنته "شاومي" عن إطلاقها كاميرا مدمجة في الشاشة اللمسية، حيث أن تقنية "شاومي" ستكون فيها الكاميرا موجودة ضمن الشاشة ولكن مكانها محجوز ولن يستخدم لأي أغراض أخرى، بعكس هاتف "هواوي" المرتقب.
Huawei patents user interface for under-display camera https://t.co/squRLRJUzf— GSMArena.com (@gsmarena_com) July 5, 2019
وأظهرت الصور الخاصة ببراءة الاختراع أن "هواوي" تقدم للمستخدم عدد كبير من الحلول حول مكان الكاميرا الأمامية، والتي سيتم دعمها بتقنيات "الذكاء الصناعي".
ولكن لم تعلن "هواوي" التوقيت أو الهاتف الذي ستدعم به تلك التقنية الثورية الجديدة، التي يتوقع أن تسيطر بها بصورة أكبر على سوق الهواتف الذكية في العالم.
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