تمارس تمارين البطن وتتبع حمية خاصة لكنك لا تتخلص من الدهون... إليك الأسباب

يحلم الكثيرون بالحصول على عضلات بطن مشدودة متبعين بذلك نظاما غذائيا معينا بالإضافة للممارسة الرياضة، إلا أن الكثيرين لا ينجحون في الحصول على النتائج المطلوبة.

إظهار عضلات البطن بشكل مشدود كما يظهر الرياضيون يعتبر حلم للكثيرين إلا أن عددا من العوامل تقف عائقا أمام ذلك.

نشر موقع "popsugar" الأمريكي عددا من الامور التي تؤثر في عملية شد عضلات البطن وإظهارها وهي

التمارين الرياضية السليمة:

ونصح الموقع بالتركيز على تمارين القوة والكارديو، مؤكدا على أنها طريقة فعالة لحرق دهون البطن وبناء العضلات في وقت واحد.

فكلما ازادت الكتلة العضلية التي نمتلكها ازدادت معدلات الحرق وقت الراحة، لذلك زد من تمرينات الكارديو إلى تمريناتك الأسبوعية لحرق الدهون لمدة 30 دقيقة على الأقل.

هرمون "الكورتيزول" سبب لتراكم دهون البطن:

التوتر الزائد يتسبب في إنتاج الجسد لفائض من الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، الذي يؤثر بدوره على معدلات الحرق في جسدك.

فهذا الهرمون يدفع الناس لتناول المزيد من الطعام والنوم لفترات أقل، وقد يؤثر على مقاومة الإنسولين، الذي يوجه الجسم لتخزين الدهون بدلا من الحرق.

مشكلات هرمونية:

على الرغم من اتباع نظام غذائي معين وممارسة الرياضة بشكل مستمر وفق برنامج محدد، إلا أن عضلات البطن لا تظهر، ربما يكون خلف ذلك مشكلة هرمونية، لذلك يجب مراجعة أخصائي الغدد الصماء لمعالجة هذه المشكلة.