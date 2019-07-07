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13:18 07 يوليو/ تموز 2019
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    وداعا لواقيات الشمس... أطعمة غذائية لا تعلم أنها تقاوم حروق الجلد

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    علوم
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    اعتاد المصطافون على وضع الكريمات الواقية من الشمس على أجسامهم، خلال قضائهم إجازة الصيف على شاطئ البحر، ولكن كشفت دراسة جديدة عن بدائل طبيعية لها.

    وفي حين أن السلطة ليست بديلا عن واقي الشمس، إلا أن الدراسة تشير إلى أن هناك بعض الأطعمة الغذائية الصحية، لديها القدرة على حماية البشرة من الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية للشمس، بل ومن الممكن أن تضيف حماية داخلية ضد حروق الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي، بحسب موقع "ريدرز دايجست".

    1- الحمضيات: كشفت دراسة نشرتها جامعة أريزونا الأمريكية، أن الحمضيات بمختلف أنواعها، تحتوي على عنصر "الليمونين"، الذي يساعد على خفض احتمال خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل 34%. 

    2- الشاي الأخضر: وفقا دراسة لجامعة ويسكونسن، فإن الشاي الأخير بمضادات الأكسدة، التي من بين فوائدها وقف التلف الجيني لخلايا الجلد التي تعرضت للأشعة فوق البنفسجية.

    3- الجزر: يحتوي الجزر على مادة كاروتينات، التي تظهر دراسات أنها تقلل من شدة حروق الشمس، كما أن هذه المادة تتواجد أيضا في الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي.

    4- الفراولة: تعمل كوسيلة حماية ضد حروق الشمس وعلاجها في حال وقوعها، ونتيجة لوجود فيتامين "سي" فيها بشكل كبير، فإنها تساهم في قتل "الجزيئات" التي تعمل على نشر الخلايا السرطانية.

    5- الرمان: يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، من بينها واحد يتصف بالقوة، وهو حمض الإيلاجيك، الذي يحمي خلايا الجلد من التلف نتيجة تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

    6- الطماطم: تحتوي على مادة "الليكوبين" المضادة للأكسدة، والمفيد أيضا لبشرة الإنسان، وهي التي وراء اكتسابها لونها الأحمر الشهير. وكشفت دراسة بريطانية، أن النساء لاحظن انخفاضا في احمرار جلدهن، بعد تعرضهن لأشعة الشمس، وذلك عندما كانت وجباتهن تضم الطماطم وأغذية أخرى فيها الليكوبين.

    7- العنب الأحمر: يعد من أبرز الفواكه الصيفية، وهو مضاد لأشعة الشمس، وغني بمركب "ريسفيراترول"، الذي يمكن أن يمنع الضرر الخلوي، المؤدي بدوره إلى سرطان الجلد.

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    الكلمات الدلالية:
    حروق, العنب الأحمر, أشعة الشمس, جزر, فراولة, علوم, فواكه, صحة, الطماطم, خضار, الصيف, دراسة, أمريكا, بريطانيا
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