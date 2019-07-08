لن تتفاجأ مجددا... غوغل تطرح "الحل الذكي"

ويتمثل هذا الحل، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، في إمكانية إيقاف أصوات الموسيقى أو الفيديوهات، التي تظهر فجأة عند تصفحك أي موقع عبر متصفح "غوغل كروم".

وأضافت "غوغل" لمتصفحها "غوغل كروم"، زرا جديدا على شريط الأدوات، والذي سيسمح لأول مرة بإيقاف أو تشغيل الفيديوهات أو الموسيقى التي تظهر بصورة مفاجئة في بعض المواقع.

Google is testing a play button for Chrome’s toolbar



It appears that Google will soon add a play button to its Chrome browser, as spotted by ZDnet and Techdows. The button will live on Chrome’s toolbar, and will allow users to play or pause a video or music that’s playing i… pic.twitter.com/Nzde89Ha3k — KNineVOX (@KNineVox) July 8, 2019

​

ورغم أن ذلك الزر وتلك التقنية الذكية لا تزال متاحة فقط على نسخ "البيتا" عبر متصفح "غوغل كروم" ومتصفح "كناري"، إلا أنها وعدت بطرحها قريبا لجميع مستخدمي الإنترنت في العالم.

كما ستسمح تلك التقنية بتشغيل مختلف أنواع الفيديوهات والموسيقى، خلال تصفحك للإنترنت، أي أنها ستوفر عليك عبء فتح علامة تبويب جديدة لفتح "يوتيوب" مثلا أو تشغيل أي من مواقع الموسيقى الشهيرة.

Google is testing a Play/Pause button for Chrome's toolbar https://t.co/4D0NyCgnod pic.twitter.com/LfdKbeQhkV — dlvr sports (@dlvr_sports) July 7, 2019

​

ويتوافق الزر الجديد مع مختلف أنواع الفيديوهات ومقاطع الموسيقى من مختلف المصادر مثل "يوتيوب" و"فيمو" و"سبوتيفاي".