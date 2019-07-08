دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

وأضاف المختص، إن لم يكن الشخص يعاني من أمراض تتعارض مع أكله فبإمكان تناوله بشكل يومي.
وأشار الطبيب إلى ضرورة تناوله بشكل مستمر للأشخاص الذين يعانون من السكري، فهو يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم.
للفطر "عيش الغراب" فوائد صحية كثيرة، فهو يعتبر البديل الأول للحوم، كما أن احتواءه على نسبة عالية من البروتينات يجعل منه عنصراً غذائياً مهما خاصّة للأطفال في مرحلة نموّهم. كما أنّ الفطر بشكل عام غني بحمض الفوليك والذي يحمي الجسم من الإصابة بالأنيميا، وغناه بالكولين يحمي الجسم من تصخّم الطحال، ومن نزيف الكلى.
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