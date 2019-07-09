اختراع من "سامسونغ" يحول هاتفك إلى "معمل تحاليل"

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرا حول تسجيل "سامسونغ" براءة اختراع جديدة تجعل من الساعة الذكية المرتقبة "غلاكسي ووتش آكتيف" بالتعاون مع الهاتف الذكي عبارة عن "معمل تحاليل متكامل".

ويظهر من خلال براءة الاختراع الجديد أن الحزام الخاص بالساعة الذكية الجديدة، سيمكنه قياس تركيبات الجسم بالكامل، وتقديم وصف تفصيلي لها عبر تقرير يتم إرساله إلى الهاتف الذكي.

Samsung patent reveals body composition feature may come to future Galaxy Watch Active https://t.co/E0eMi059o3 pic.twitter.com/RILmNJhBt8 — Top Tech News (@_TopTechNews) July 9, 2019

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ويمكن لحزام ساعة سامسونغ "غلاكسي ووتش آكتيف" أن تقيس نسب وتكتلات الدهون في جسم الإنسان

كما يمكنها أن تقيس نسب الرطوبة ومعدلات الأنسجة الدهنية وغير الدهنية في الجسم، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونسب السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب.

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وتعمل تقنية ساعة "سامسونغ" من خلال إضافة "إلكترودان" في الجزء الداخلي من حزام الساعة، فيما تم إضافة إلكترودان آخران في الجزء الخارجي، بحيث يمكن أن يضع المستخدم أصبعين عليهما، للبدء في عمليات التحليل.

ومن المتوقع أن تدعم سامسونغ تلك التقنية الثورية في هاتفها وساعتها المرتقبة، التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.