"آبل" تحذر مستخدمي "آيفون": هواتفكم قد تتعرض للتدمير

ونشر موقع "ماك رامورز" التقني الخاص بأخبار "آبل" تقريرا، يشير فيه إلى طرح "آبل" تحديث أمني جديد لنظام تشغيلها "آي أو إس"، والذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل.
وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل "خبيثة مشوهة" في هاتف آيفون.
Apple Seeds Sixth Beta of iOS 12.4 to Developers https://t.co/ko1KWudnVj by @julipuli pic.twitter.com/6S878UA2od— MacRumors.com (@MacRumors) July 9, 2019
وتتمثل خطورة تلك الثغرة الخطيرة في أن تلك الرسائل المشوهة تكسر تشفير نظام "آي أو إس"، وتعطل منظومة التشفير بالداخل، ما يجعلها تدمر الهاتف بالكامل، وتجعل عملية إصلاحه مستحيلة تقريبا.
وأوضح التقرير أن بداية ظهور تلك الثغرة كان في 13 مايو/أيار الماضي، لذلك فإن التحديث الجديد يجعل مستخدمي "آيفون" في أمان.
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