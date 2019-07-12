للرجال... العلماء يكشفون أكثر فصائل الدم جاذبية للنساء

تنقسم فئات الدم إلى أربعة أنواع رئيسية هي A وB وAB وO ، وكل نوع من أنواع الدم هذه له أنواع فرعية، ومن المهم معرفة فصيلة دمك لأنها يمكن أن تساعدك سواء إذا احتجت لدم أو تبرعت بالدم ، بالإضافة إلى ذلك وجد أن فصيلة دمك يمكن أن تخبر الكثير عن صاحبها .