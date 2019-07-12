للرجال... العلماء يكشفون أكثر فصائل الدم جاذبية للنساء

وتتبعت الاختبارات عدة أنماط، وجاءت النتائج لصالح فصيلة الدم الأولى "O" هم الأكثر جاذبية وعادة ما يكون لديهم أكثر شركاء.
وأظهرت الدراسة إلى أن الرجال الحاملين لفصيلة الدم الثانية "A" هم أقل نشاطا ويكونون متأثرين بضبط النفس والمحافظة على العلاقات.
أما أصحاب الرجال الحاملين لفصيلة الدم الثالثة "B"، فبينت الدراسة بانفتاح المشاعر لديهم وغزارة مظاهر الحنان.
أما بخصوص حاملي فصيلة الدم الرابعة "AB" فأشارت الدراسة لكونهم أشخاص لا يحبون تكرار التجارب ويفضلون استخدام ما هو تقليدي.
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