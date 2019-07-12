كل التفاصيل الخاصة "بقنبلة" سامسونغ العاشرة... 3 إصدارات ونبأ صادم

نشر موقع "إنكورر" التقني المتخصص تقريرا حول إعلان "سامسونغ" كافة التفاصيل الخاصة بهاتفها الجديد المرتقب "غلاكسي نوت 10".
وأشار التقرير إلى أن هاتف "غلاكسي نوت 10" سيأتي بثلاث إصدارات، الأول "غلاكسي نوت 10"، و"غلاكسي نوت 10 لايت"، و"غلاكسي نوت 10 بلس"، والأخير سيكون بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة.
Samsung Galaxy Note 10 Unpacked Event On August 7th… pic.twitter.com/p0aTdOzako— Navy (@Navy36575853) July 3, 2019
ولكن الصدمة هي أن "غلاكسي نوت 10" لن يأتي بأي نسخة تدعم خدمات "الجيل الخامس".
من المقرر أن تطلق سامسونغ هاتف "غلاكسي نوت 10" يوم 10 أغسطس/ آب المقبل، فيما سيتم الكشف الرسمي عن مواصفاته يوم 7 أغسطس/ آب.
Samsung Galaxy Note 10: All the rumors.— Android Authority (@AndroidAuth) May 1, 2019
Read more: https://t.co/luokzayNOp#technology #SamsungGalaxyNote10 pic.twitter.com/6vnK9gLCc3
وكشف التقرير أن "سامسونغ" أرسلت فعليا دعوات لحضور حدث عالمي كبير في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، والذي بجانب "غلاكسي نوت 10" المرفق بقلم أسود اللون.
Samsung Galaxy Note 10 surfaces in leaked photo https://t.co/5LXR1pp31S @engadget pic.twitter.com/0v9EEJc442— Donna Edwards (@edwardsdna) July 12, 2019
ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف "غلاكسي نوت 10" من 1100 دولار إلى 1200 دولار أمريكي، ما يشير إلى أنه لن يختلف كثيرا عن سعر هاتف "غلاكسي نوت 9".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)