كل التفاصيل الخاصة "بقنبلة" سامسونغ العاشرة... 3 إصدارات ونبأ صادم

كشفت تقارير صحفية كافة التفاصيل الخاصة بـ"القنبلة" الجديدة التي تجهزها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية لتفاجئ بها أسواق الهواتف الذكية في العالم.

نشر موقع "إنكورر" التقني المتخصص تقريرا حول إعلان "سامسونغ" كافة التفاصيل الخاصة بهاتفها الجديد المرتقب "غلاكسي نوت 10".

وأشار التقرير إلى أن هاتف "غلاكسي نوت 10" سيأتي بثلاث إصدارات، الأول "غلاكسي نوت 10"، و"غلاكسي نوت 10 لايت"، و"غلاكسي نوت 10 بلس"، والأخير سيكون بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة.

Samsung Galaxy Note 10 Unpacked Event On August 7th… pic.twitter.com/p0aTdOzako — Navy (@Navy36575853) July 3, 2019

ولكن الصدمة هي أن "غلاكسي نوت 10" لن يأتي بأي نسخة تدعم خدمات "الجيل الخامس".

من المقرر أن تطلق سامسونغ هاتف "غلاكسي نوت 10" يوم 10 أغسطس/ آب المقبل، فيما سيتم الكشف الرسمي عن مواصفاته يوم 7 أغسطس/ آب.

وكشف التقرير أن "سامسونغ" أرسلت فعليا دعوات لحضور حدث عالمي كبير في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، والذي بجانب "غلاكسي نوت 10" المرفق بقلم أسود اللون.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف "غلاكسي نوت 10" من 1100 دولار إلى 1200 دولار أمريكي، ما يشير إلى أنه لن يختلف كثيرا عن سعر هاتف "غلاكسي نوت 9".