"هواوي" تجهز مفاجآت مدوية... إحداها في دولة عربية

كشفت تقارير إخبارية أن شركة "هواوي" الصينية تجهز للكشف عن مفاجآت مدوية، في عدة دول حول العالم ستكون إحداها في دولة عربية.

أشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "هواوي" ستكشف عن أول هاتف خاص بها يعمل بتنقيات "الجيل الخامس" في أسواق محدودة، سيكون أبرزها في الصين والهند وإيطاليا والإمارات.

وأوضح أن "هواوي" أطلقت هاتف "هواوي ميت 20 إكس" المدعوم بتقنيات "الجيل الخامس"، والذي ستطرحه يوم 12 يوليو/ تموز في الإمارات، ويوم 22 يوليو في إيطاليا، و26 يوليو في الصين والهند.

ودعمت هواوي هاتفها "هواوي ميت 20 إكس" بشاشة لمسية 7.2 بوصة، وبثلاث كاميرات خلفية وبطارية بقدرة 5 آلاف ميللي أمبير في الساعة.

كما رفعت ذاكرة الوصول العشوائي "رام" إلى 8 غيغابايت وسعة التخزين الداخلية إلى 256 غيغابايت.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" ليانغ هوا، قد قال، اليوم الجمعة، إن إدراج وزارة التجارة الأمريكية للشركة في القائمة السوداء قد يؤثر على عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم، كما أنه قد يسبب أضرارا مباشرة للشركات الأمريكية، لذلك تطلب هواوي من الولايات المتحدة أن تستبعدها تماما من القائمة التقييدية المقابلة.

وقال ليانغ هوا "لقد أدرجت السلطات الأمريكية شركتنا في القائمة السوداء، ونحن نعارض ذلك، لأنه لا يوجد أساس فعلي لهذه الإجراءات، كما أنه سيتسبب في أضرار للشركات الأمريكية، بما في ذلك الشركات المتعاونة مع هواوي"، بحسب قناة فينيكس.

في الوقت نفسه، وصف ليانغ هوا، القرار الأمريكي بأنه غير ملائم تماما، لأنه قد يؤثر على توفير الخدمة لعملاء هواوي في أكثر من 170 دولة.

Huawei’s first 5G phone is launching this month https://t.co/HOXODylTWo pic.twitter.com/DcsgS7eakB — The Verge (@verge) July 12, 2019

كما أجاب هوا عن سؤال حول ما إذا كان بيان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حول السماح للشركات الأمريكية ببيع معداتها لشركة هواوي قد غير الموقف: "لم تحدث تغييرات كبيرة إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر تجارية".

يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.