الذكاء الاصطناعي يفوز على 5 أبطال عالميين في البوكر

تمكن الذكاء الاصطناعي "Libratus"، الذي طوره مهندسون أمريكيون، من التغلب على خمسة أبطال عالميين في لعبة البوكر.

وقد تم تطوير التقنية الجديدة الفريدة من نوعها في جامعة كارنيغي ميلون الأمريكية في ولاية بنسيلفانيا. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد قام العلماء بتطوير الذكاء الاصطناعي ليجمع الحلول في المنطقية والاستراتيجية ضمن لعبة البوكر، حيث تمكن من تحصيل مليوني دولار في عام 2017.

وبعد حصول الذكاء الاصطناعي على تحديث جديد، تم وضعه مع أقوى اللاعبين في هذا المجال. حيث تمكن من خلال ذلك بتطوير تقنيته واستراتيجياته في اللعب، وفق موقع "وان".

ولم يكن الاصدار السابق من الذكاء الاصطناعي قادرا على مثل هذه العمليات المعقدة، لكنه كان يتمتع بالفعل بقدرة التفكير المجرد.