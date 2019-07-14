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11:07 14 يوليو/ تموز 2019
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    شعار شركة هواوي الصينية

    صحيفة: "هواوي" تخطط لـ"عقاب قاس" ضد ترامب

    © REUTERS / ALY SONG
    علوم
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    الموضوع:
    أزمة هواوي (86)
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    كشفت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" الصينية تخطط لـ"عقاب قاس" ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وقراراته ضد الشركة التي أجبرت "غوغل" على سحب ترخيص "أندرويد".

    ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا، حول خطة "انتقامية" تزمع هواوي في تطبيقها، للرد على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد الشركات الصينية وعلى رأسها "هواوي".

    هواوي
    © REUTERS / Dado Ruvic
    "هواوي" تطالب أمريكا بإبعاد الشركة من القائمة السوداء
    ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن "هواوي" تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في خطوة للرد على إدراجها ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

    ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لشركة "هواوي" في الولايات المتحدة، التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

    وذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات، وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة، خيارا للعودة إلى بلادهم، ومواصلة العمل في الشركة.

    من جانبها، قالت "وول ستريت جورنال" إنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف.

    وقالت وكالة "رويترز" إن شركة "هواوي" امتنعت عن التعقيب حين اتصلت بها رويترز.

    وكان رئيس مجلس إدارة شركة هواوي ليانغ هوا، قد قال إن إدراج وزارة التجارة الأمريكية للشركة في القائمة السوداء قد تؤثر على عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم، كما أنها قد تسبب أضرارًا مباشرة للشركات الأمريكية، لذلك تطلب هواوي من الولايات المتحدة أن تستبعدها تماما من القائمة التقييدية المقابلة.

    وقال ليانغ هوا: "لقد أدرجت السلطات الأمريكية شركتنا في القائمة السوداء، ونحن نعارض ذلك، لأنه لا يوجد أساس فعلي لهذه الإجراءات، كما أنه سيتسبب في أضرار للشركات الأمريكية، بما في ذلك الشركات المتعاونة مع هواوي"، بحسب قناة فينيكس.

    في الوقت نفسه ، وصف ليانغ هوا، القرار الأمريكي بأنه غير ملائم تماما، لأنه قد يؤثر على توفير الخدمة لعملاء هواوي في أكثر من 170 دولة.

    يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.

    ثم أعلنت وزارة التجارة الأمريكية منح الشركات مهلة 90 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، وكانت "غوغل" قد ذكرت أنها ستواصل دعم أجهزة هواتف "هواوي" الذكية الحالية، التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره "غوغل"، في الوقت نفسه، فإنه بعد بدء تطبيق القيود الأمريكية الجديدة لن يكون في مقدور مستخدمي هواتف "هواوي" الاستفادة من خدمات "غوغل" الرقمية الأخرى، مثل "غوغل مابس" للخرائط و"جي ميل" للبريد الإلكتروني، وهو ما يقلل شعبية هذه الهواتف.

    وبذلك، ستفقد "هواوي" فورا إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل "أندرويد"، وبالإضافة إلى ذلك، ستفقد إمكانية الوصول إلى الموديلات الجديدة من الهواتف الذكية خارج الصين والوصول إلى برامج "أندرويد" وخدماته، بما في ذلك ومتجر تطبيقات "غوغل بلاي ستور" وتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل".

    وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون [هذه الشركة] أداة تستخدمها الصين للتجسس.

    في سياق آخر، حركت شركة "هواوي" الصينية، دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.

    الموضوع:
    أزمة هواوي (86)

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