شركة أمريكية تنوي إنتاج ساعة ذكية تتحول إلى حاسب لوحي

سجلت شركة "آي بي إم" الأمريكية براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة يكمنها أن تتحول إلى حاسب لوحي.

وأشار موقع "فيوتشريزم" إلى أن براءة الاختراع الجديدة تلك، تكشف أن الشركة الأمريكية، تنوي أن تعود بقوة إلى سوق الأجهزة الذكية.

وتشير براءة الاختراع الأخيرة المسجلة من قبل "آي بي إم" إلى أن الساعة الذكية، ستكون مزودة بشاشة لمسية مرنة قابلة للطي، ويمكن تغيير حجمها حسب رغبة المستخدم، لدرجة أنه يمكن تحويلها إلى حاسب لوحي.

IBM Patented a Goofy-Looking Watch That Folds Into a Tablet https://t.co/36INGRNrny technews pic.twitter.com/nX6jt8HAtV — Devang R T (@devangrt) July 10, 2019

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وتتكون شاشة الساعة اللمسية المرنة من 8 طبقات رقمية صغيرة يتراوح قياسها ما بين 2 إلى 3 بوصات، ويمكن استخدام واحدة فقط كساعة ذكية، أو تجميعهم مع بعضهم بعضا ليتحولوا إلى حاسب لوحي.

كما تظهر براءة الاختراع أنه يمكن الاكتفاء بأربع أو ثلاث لوحات منهم فقط، حسب حاجة المستخدم.