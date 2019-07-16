الأكثر إثارة في تاريخ "آبل"... ما الذي كشفته صورة "آيفون 11" الجديدة المسربة

"الأكثر إثارة في تاريخ آبل"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية الصورة الجديدة المسربة، المنشورة حول هاتف "آيفون 11" الجديد المرتقب.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول تلك الصورة الجديدة، المسربة، التي أشارت إلى أنها ربما تكون أثارت إحباط عدد من عشاق هواتف "آيفون"، بسبب غياب عدد من المزايا التي كانوا يأملون في توفرها بالإصدار الجديد من "آيفون" المتوقع صدوره في عام 2020.

لكن "فوربس" قالت إنه رغم من هذا يمكن أن يتم القول إن تصميم "آيفون 11" هو التصميم الأكثر إثارة في تاريخ هواتف "آيفون".

وأظهرت الصورة المسربة أن هاتف "آيفون" الجديد سيكون ذا شاشة لمسية كاملة، من دون "نتوء" أو "نوتش" صغير، كما في نسخة هواتف "آيفون X".

وستعتمد "آبل" في هاتفها الجديد على كاميرا أمامية "خفية" أسفل من الشاشة اللمسية، بحيث لا تؤثر على مظهر الشاشة الأمامية الكامل.

كما قررت "آبل" أن تدعم هاتف "آيفون 11" ببصمة أصبع، علاوة على اعتمادها خاصية "التعرف على الوجه" الشهيرة والمعروفة باسم "فيس آي دي".

Stunning Apple Leaks Confirm Disappointing New iPhone https://t.co/5ccyNqXh4Z pic.twitter.com/rqyjmcOKMX — Izu ひhiara ☥ (@OMGStacks) July 15, 2019

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وأشارت "فوربس" إلى نسخة "آيفون 11" من المتوقع أن تدعم شبكات اتصال "الجيل الخامس".