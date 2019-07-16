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    شركة أبل في نيويورك، الولايات المتحدة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    الأكثر إثارة في تاريخ "آبل"... ما الذي كشفته صورة "آيفون 11" الجديدة المسربة

    © REUTERS / Andrew Kelly
    علوم
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    "الأكثر إثارة في تاريخ آبل"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية الصورة الجديدة المسربة، المنشورة حول هاتف "آيفون 11" الجديد المرتقب.

    ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول تلك الصورة الجديدة، المسربة، التي أشارت إلى أنها ربما تكون أثارت إحباط عدد من عشاق هواتف "آيفون"، بسبب غياب عدد من المزايا التي كانوا يأملون في توفرها بالإصدار الجديد من "آيفون" المتوقع صدوره في عام 2020.

    عرض آيفون إكس آر في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 12 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Stephen Lam
    تسريبات تكشف عن أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019 (صورة)
    لكن "فوربس" قالت إنه رغم من هذا يمكن أن يتم القول إن تصميم "آيفون 11" هو التصميم الأكثر إثارة في تاريخ هواتف "آيفون".

    وأظهرت الصورة المسربة أن هاتف "آيفون" الجديد سيكون ذا شاشة لمسية كاملة، من دون "نتوء" أو "نوتش" صغير، كما في نسخة هواتف "آيفون X".

    وستعتمد "آبل" في هاتفها الجديد على كاميرا أمامية "خفية" أسفل من الشاشة اللمسية، بحيث لا تؤثر على مظهر الشاشة الأمامية الكامل.

    كما قررت "آبل" أن تدعم هاتف "آيفون 11" ببصمة أصبع، علاوة على اعتمادها خاصية "التعرف على الوجه" الشهيرة والمعروفة باسم "فيس آي دي".

    وأشارت "فوربس" إلى نسخة "آيفون 11" من المتوقع أن تدعم شبكات اتصال "الجيل الخامس".

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    الكلمات الدلالية:
    iphone, Apple, آيفون, شركة أبل, أبل
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