مشاكل العين قد تشير إلى تطور أمراض خطيرة

وأضاف أن الحساسية تسبب إحمرار في بياض العين، بالإضافة إلى حكة واحتقان في الأنف. كما أن الحساسية تسبب تطور متلازمة "العين الجافة"، والتي تصيب في كثير من الأحيان سكان المدن.
وأردف أن إغلاق العين يمكن أن يصاحب بشلل العصب الوجهي، وتضخم الغدة الدرقية. كما أن الأحجام المختلفة للحدقة أثناء تعرضها للضوء، يمكن أن يكون دليلا على وجود نزيف في الدماغ، وفق موقع "وان".
كما أن وجود بقع على القزحية يمكن أن تشير إلى إصابة الشخص بسرطان الجلد. واللون المائل للصفار لمقلية العين، يفيد الإصابة بأمراض الكبج والمسالك الصفراوية.
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