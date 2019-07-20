تعرف على مخاطر "الغبار القمري" على الإنسان

ووفقا لقائد رحلة "أبولو 17"، يوجين سيرنان، فإن الغبار القمري ينتشر في كل مكان وكل زاوية من المركبة الفضائية وفي كل مسامة من الجلد.
وفي الفترة بين الأعوامك أعوام 1969-1972 ، تم إجراء ستة عمليات هبوط على القمر في إطار برنامج "أبولو" الأمريكي، حيث هبط 12 من رواد وكالة "ناسا" على سطح القمر.
والجدير بالذكر أن العالم يحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لأول هبوط إنسان على سطح القمر. حيث هبط رائد الفضاء نيل أرمسترونغ وزميله بوز ألدرين، في 20 يوليو من عام 1969 في الساعة 18:23 في إطار رحلة "أبولو 11".
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