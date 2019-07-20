تشفي من الأمراض وتمنح الذكاء الخارق... إيلون ماسك يخطط لزرع شريحة في الدماغ (فيديو)

أزاح مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك، الستار هذا الأسبوع، عن أكثر مشاريعه المرتبطة بأفلام الخيال العلمي، التي ابتكرها حتى الآن، وهو شريحة حاسوبية قادرة على منح مستخدميها الذكاء الخارق ومعالجة أمراض الدماغ.

أزاح مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك، هذا الأسبوع، عن أكثر مشاريعه المرتبطة بأفلام الخيال العلمي، التي ابتكرها حتى الآن، وهو شريحة حاسوبية قادرة على منح مستخدميها الذكاء الخارق ومعالجة أمراض الدماغ، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسيكون لشريحة "ماسك" السبق العلمي في إحداث دمج البشر مع الذكاء الاصطناعي، إذ تخطط شركة "نيورالينك "التي أسسها ماسك قبل عامين، بدء اختبارات هذه التقنية على البشر العام المقبل، تحت اسم مشروع "واجهة الدماغ والحاسوب"، وذلك بعد تحقيقها تقدما ملحوظا في تطوير جهاز لاسلكي قابل للزرع – نظريا - وقراءة الدماغ.

WATCH: Elon Musk demos how Neuralink’s machine works to implant threads attached to a chip onto a brain 🧠 @neuralink pic.twitter.com/hU4CuHoGuv — Bloomberg TicToc (@tictoc) July 17, 2019

وجرى اختبار الشريحة الذكية حتى الآن على القرود والفئران، وتمتاز بعلاج اضطرابات الدماغ بجميع أنواعها، إذ تتصل الشريحة الذكية الصغيرة التي تبلغ أبعادها (4×4 مللي) بألف خيط مجهري أصغر من سمك الشعر البشري، وتدخل الدماغ من خلال 4 فتحات في الجمجمة، وتستطيع الأقطاب الكهربائية على الخيوط مراقبة الطفرات العصبية، أي النبضات الكهربائية لنشاط المخ، بالإضافة إلى قراءة الدماغ والتأثير على السلوك، وإرسال هذه البيانات إلى تطبيق على الهواتف الذكية.

Elon Musk wants to link people's brains directly to their computers and phones by surgically inserting a special Neuralink chip pic.twitter.com/Z81G72Gsey — The Independent (@Independent) July 17, 2019

ومن المرجح أن تكون الخيوط دقيقة للغاية بما يكفي لتجاوز الأوعية الدموية في المخ دون التسبب في صدمة، ليقوم جهاز مثبت خلف الأذن ببث واستقبال الإشارات، ما يسمح للشريحة الذكية بالتفاعل مع جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي.

وتعتزم شركة "نيورالينك" استخدام التطبيقات الأولى من تقنيتها، لمساعدة المرضى المصابين بالشلل على التحكم في هواتفهم الذكية، ولوحة المفاتيح الكمبيوتر، وأن تستخدم فيما بعد في علاج مرضى اضطرابات الدماغ.