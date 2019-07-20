متفوقا على البشر... روبوت يمزج المشروبات الكحولية في نادي ليلي بالتشيك (صور)

بعدما كان رواد الملاهي الليلية ينتظرون لفترة من الوقت، لحين حصولهم على مشروبهم المفضل من النادل، بسبب الازدحام، وفر نادي في العاصمة التشيكية براغ حلا لهذه المشكلة، بالاستعانة بروبوت.

وقرر صاحب النادي الليلي، ترقية روبوت آلي، كان يعمل كمنسق أغاني لديه، ليصبح الآن يعمل كنادل يقدم أفضل الكوكتيلات للزبائن في خلال ثواني معدودة من طلبها، وفقا لوكالة رويترز.

واستوحى مدير النادي فكرة النادل الآلي، من آخر شاهده في أحد النوادي الموجودة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

© REUTERS / DAVID W CERNY روبوت يمزج كوكتيلات كحولية في نادي ليلي العاصمة التشيكية براغ

ومن أجل طلب الكوكتيلات، فليس من المطلوب من رواد الملهي الليلي، سوى أن يختاروا مشروبهم الممزوج، من بين 16 مشروبا متاحا لهم، عبر شاشة تعمل باللمس، وذلك لكي يبدأ النادل الآلي في إعداده لهم أثناء جلوسهم أمامه، قبل أن يتم تقديمه لهم من خلال نادل بشري.

© REUTERS / DAVID W CERNY رواد نادي ليلي العاصمة التشيكية براغ يختارون مشروبهم المفضل قبل أن يعده روبوت آلي

ويتكون النادل الآلي من ذراعين، مثل اللتان تتواجدان في مصانع السيارات تحديدا، ويتفوق على النادل البشري في قدرته على مزج 80 مشروب في ساعة واحدة فقط.

ويشيد رواد النادي الليلي في براغ، بمهارة وسرعة النادل الآلي في توفير أفضل الكوكتيلات الكحولية.