متفوقا على البشر... روبوت يمزج المشروبات الكحولية في نادي ليلي بالتشيك (صور)

وقرر صاحب النادي الليلي، ترقية روبوت آلي، كان يعمل كمنسق أغاني لديه، ليصبح الآن يعمل كنادل يقدم أفضل الكوكتيلات للزبائن في خلال ثواني معدودة من طلبها، وفقا لوكالة رويترز.
واستوحى مدير النادي فكرة النادل الآلي، من آخر شاهده في أحد النوادي الموجودة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.
ومن أجل طلب الكوكتيلات، فليس من المطلوب من رواد الملهي الليلي، سوى أن يختاروا مشروبهم الممزوج، من بين 16 مشروبا متاحا لهم، عبر شاشة تعمل باللمس، وذلك لكي يبدأ النادل الآلي في إعداده لهم أثناء جلوسهم أمامه، قبل أن يتم تقديمه لهم من خلال نادل بشري.
ويتكون النادل الآلي من ذراعين، مثل اللتان تتواجدان في مصانع السيارات تحديدا، ويتفوق على النادل البشري في قدرته على مزج 80 مشروب في ساعة واحدة فقط.
ويشيد رواد النادي الليلي في براغ، بمهارة وسرعة النادل الآلي في توفير أفضل الكوكتيلات الكحولية.
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