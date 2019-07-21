الكشف عن المسبب الرئيسي للوفاة المبكرة لدى المصابات بداء السكري

ووفقا للباحثين، قد يكون هذا النمط بسبب زيادة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي عند النساء المصابات بداء السكري. بالإضافة إلى ذلك، فإن جسم المرأة يسيطر على معدل السكر في الدم بشكل أسوأ مقارنة بالرجال.
في وقت سابق، أشار طبيب مختص إلى أن الفطر، له تأثير فعال لمن يعانون من مرض السكري، كذلك يعتبر مضادا فعالا لشتى الأورام.
هذا وساعد الأطباء البلجيكيون أربعين متطوعًا على التخلص من مرض السكري من النوع الثاني، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتحسين وظائف الكبد، مستخدمين ثقافات البكتيريا من جنسAkkermansia.
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