خطر جديد من أحد أنواع مرض السكري والنساء الأكثر عرضة له

توصلت مجموعة مشتركة من العلماء الأسترالين والبريطانيين إلى الخطر الذي من الممكن أن يشكله "مرض السكري" بنوعه الأول على النساء.

قامت مجموعة العلماء بتحليل بيانات أكثر من 12 مليون مريض يعانون من هذا المرض، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعراض الجانبية الناجمة عنه.

وتوصلوا إلى أن مرض السكري يتشبب بمشاكل كثيرة للقلب بما في ذلك اعتلال عضلة القلب والأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

وأظهرت البيانات أن هذا المرض يتسبب بفشل لعمل القلب وهو مايؤثر بشكل كبير على مرضى هذا النوع من السكري وبخاصة لدى النساء.

كما يتسبب مرض السكري من النوع الاول بصعوبة التحكم بمستوبات السكر في الدم وبخاصة لدى النساء مما يجعلهن معرضن أكثر من الرجال لأمراض القلب.