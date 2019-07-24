اقتراب ثلاثة نيازك عملاقة من الأرض في آن واحد اليوم

أعلن مركز "ناسا" لأبحاث الأجسام القريبة من الأرض، عن اقتراب ثلاثة نيازك ضخمة، اليوم الأربعاء، من الأرض، حيث سيقترب أحدهم على مسافة 357 ألف كم.

ووفقا للمركز، فإن النيزك "2015 HM10" سيكون أول من يقترب من الأرض، ومن ثم سيتبعه النيزك "2019 OD"، حيث سيقترب من الأرض بمسافة 357 ألف كيلومتر (يبعد القمر عن الأرض 384 ألف كيلومتر). وأخيرا يأتي النيزك "2019 OE" والذي سيكون أصغر بكثير من سابقيه.

🌠 Encuentros Asteroide -Tierra recientes y próximos a menos de 0.05AU

y 🔥 Bolas de Fuego reportadas en EU al 23.Jul

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* 23 Julio: Cero

* 24 Julio: 2015 HM10(0.0313AU, 2019 OD(0.0023AU), 2019 OE(0.0064AU)

* 76 Bolas de Fuego pic.twitter.com/0OZsSXllu3 — SpaceByEli (@SpaceByEli) July 23, 2019

وأعلن العلماء أنه لا يوجد أي خطر على كوكب الأرض من اقتراب النيازك الثلاثة منه.