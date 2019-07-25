"مايكروسوفت" تجهز لمفاجأة الجميع بـ"الذكي ذو الروحين"

وأشار موقع "ماشابل" التقني المتخصص إلى أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح نسخة جديدة من حاسبها الشهير "سرفس برو"، والذي سيكون قابل للطي.

وستطلق مايكروسوفت حاسبها الجديد خلال عام 2020، والتي ستوفر فيه تقنيات جديدة ستجعله أول جهاز قابل للطي، يتمتع بتقنيات ذكية متعددة الوظائف.

ووفرت مايكروسوفت لمستخدمي "سرفس برو" القابل للطي، أزرار جديدة وطرق مختلفة للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.

ويمكن لحاسب "سرفس برو" أن يتحول إلى جهاز قابل للطي في وضعيات مختلفة عن طريق "مشغل ميكانيكي" جديد.

Microsoft filed patent app on new hybrid dual-screen Microsoft Surface that blurs lines between phone & tablet. It's hinged device w/1st & 2nd portion, has flexible display. Would sport hinge in middle, similar to one on Surface Book, & smartphone components like bezel & camera pic.twitter.com/YPJbLbA1RQ — Patent Profiler (@PatentProfiler) October 11, 2018

وتوفر "مايكروسوفت" أزرار جديدة على شاشة سرفس برو القابلة للطي، حيث لن يتحكم "المشغل الميكانيكي" في وضعية الشاشة أفقيا وعموديا فقط، بل تتحكم في أنشطة أخرى داخل الجهاز، مثل تفعيل وضع السكون مثلا أو غيرها من المهام.

كما أنه سيدعم "مايكروسوفت" تقنية "الشحن اللاسلكي"، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح أخف وأكثر سلاسة.