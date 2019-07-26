"سبيس إكس" تطلق صاروخ "دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)

واشنطن - سبوتنيك. هذا وبثت الشركة عملية الإطلاق التى تمت فى تمام الساعة 6.01 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية (الجمعة 01.01 بتوقيت موسكو).

Dragon is on its way to the International Space Station; capture by the @Space_Station crew set for Saturday — SpaceX (@SpaceX) July 25, 2019

وكان من المقرر أن تتم عملية الإطلاق يوم الأربعاء الماضي لكن تم تأجيله بسبب الرياح الشديدة.

وتعمل الشركة على إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، ليصل الرقم إلى 12 ألف قمر صناعي، من أجل إيصال الإنترنت إلى سكان الكرة الأرضية.

كما تنوي "سبيس إكس" تطوير صاروخ يصل للمريخ بـ100 شخص اسمه ستار شيب.