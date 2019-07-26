بالفيديو والصور.. العثور على عظمة ديناصور عملاق في فرنسا

وذكرت وكالة "رويترز" أن علماء حفريات فرنسيون، كانوا يُنَبشون في موقع التنقيب منذ عام 2010 عن رفات بعض أكبر الحيوانات التي عاشت على وجه الأرض.

Giant dinosaur bone found in southwestern France https://t.co/0wjwr7X5Xc pic.twitter.com/1RnJi1PsQw — CGTN (@CGTNOfficial) July 26, 2019

​وقال العلماء إن عظمة الفخذ التي يصل طولها إلى مترين عثر عليها في موقع أونجاك-شارونت، وتنتمي لأحد الديناصورات آكلة العشب ذات الأعناق والذيول الطويلة التي كانت منتشرة في العصر الجوراسي المتأخر قبل أكثر من 140 مليون سنة.

The thigh bone of a giant dinosaur was found this week by French paleontologists at an excavation site in southwestern France. The two-meter long femur is thought to have belonged to a sauropod in the late Jurassic era. #dinosaur pic.twitter.com/G4FkE31WGs — China Daily (@ChinaDaily) July 26, 2019

​وصرح رونان ألان وهو عالم حفريات في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس لرويترز "هذا اكتشاف كبير... أدهشتني على نحو خاص حالة حفظ هذه العظمة"، مشيرا "هذه حيوانات كان وزنها يتراوح بين 40 و50 طنا".

Jurassic Park mega dinosaur bone described as 'one of biggest ever' found in France

https://t.co/a3adshhYTm pic.twitter.com/sC1yxOmxUh — Daily Star (@Daily_Star) July 25, 2019

​وقال إن العلماء في الموقع القريب من مدينة كونياك عثروا على أكثر من 7500 أحفورة تعود لما يربو على 40 من مختلف الكائنات منذ عام 2010 وذلك في أحد أكبر الاكتشافات من هذا النوع في أوروبا على الإطلاق.