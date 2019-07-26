ابتكار طريقة جديدة لإعادة توليد شبكية العين

نجح باحثون صينيون في استخدام خلايا "آي بي إس" لإعادة توليد شبكية العين.

ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن الابتكار الجديد يحمل إمكانية تطوير علاجات جديدة لبعض أمراض العمى مثل انتكاس الشبكية.

وأضافت أن خلايا "آي بي إس" تعتبر نوعا من الخلايا الجذعية متعددة الوظائف التي اشتقت صناعيا من خلايا غير متعددة الوظائف.

وتمكن باحثون من جامعة جنوب الوسط الصينية، بتخليق خلايا "آي بي إس"، التي يمكن استخدامها للحصول على نفس المعلومات الجينية كخلايا جنينية مبكرة، من خلايا جسدية في بول أو دم المرضى.

وقام العلماء باستخدام الخلايا للتفريق بينها وبين خلايا "آر بي إي" وهي طبقة من الخلايا في مؤخرة العين.

وتشكل خلايا "آر بي إي" طبقة رقيقة إضافية لهيكل شبيه بشكية العين، ويعتزم الباحثون في أبحاثهم المستقبلية زرع هيكل خلف شبكية عين المريض لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إصلاح رؤية المريض.

يذكر أن مرض انتكاس شبكية العين قد يقود إلى العمى الدائم، ويعتبر واحدا من أكثر أمراض العيون شيوعا بين الناس ممن هم فوق سن الخمسين عاما.