منظمة الصحة العالمية: 80% من مدخني العالم يعيشون في دول فقيرة أو متوسطة الدخل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن تقدما أحرز في خفض عدد المدخنين وفي استهلاك التبغ، لكن الحكومات في حاجة لبذل مزيد من الجهد لمساعدة 1.1 مليار مدخن في العالم على الإقلاع عن التدخين.

وأضافت المنظمة في تقرير، أن نسبة استخدام التبغ انخفضت في أغلب الدول، لكن الزيادة السكانية تعني أن عدد من يدخنون لا يزال مرتفعا، ونحو 80% من مدخني العالم يعيشون في دول فقيرة أو متوسطة الدخل، وفقا لـ"رويترز".

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص أن يفعلها للحفاظ على صحته".

وأضاف جيبريسوس أن الحكومات التي طبقت سياسات مناهضة للتدخين، مثل رفع الضريبة على السجائر وحظر الإعلانات عن التبغ تقدم "أدوات عملية تساعد بها الناس على الإقلاع عن تلك العادة بما يضيف أعواما لحياتهم".

وتشير أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص في العالم سنويا.

لكن أشار التقرير إلى أن الكثير من الدول لم تطبق بعد سياسات مناسبة، وحثت المنظمة الحكومات على بذل مزيد من الجهد لتطبيق إجراءات مناهضة للتدخين، مثل تقديم خدمات بالمجان لمن يريدون الإقلاع وحماية الناس من دخان التبغ وطبع تحذيرات قوية من مخاطر التدخين، وفرض ضرائب أعلى على السجائر وحظر الإعلان عنها.