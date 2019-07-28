سامسونغ تعد جهازا ثوريا يزلزل عالم الحواسب اللوحية

كشفت تقارير صحفية عن جهاز جديد ثوري تجهزه شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، والذي وصفته بأنه سيزلزل عالم "الحواسب اللوحية".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن سامسونغ تجهز حاسبا لوحيا ثوريا، ولأول مرة سيكون حاسب لوحي عامل بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وأوضحت التسريبات حاسب "سامسونغ غلاكسي بوك إس" المرتقب سيتم دعمه بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراغون 855"، والذي سيبلغ تردد 2.84 غيغاهرتز، ما سيجعله فائق السرعة، بحيث يتوافق مع العمل بنظام تشغيل "ويندوز 10" المخصص للحواسيب المحمولة والشخصية.

Samsung Galaxy Book S incoming with Snapdragon 855 and Windows 10 https://t.co/W7CvyEvoMr pic.twitter.com/2eg6Vq3v9M — Top Tech News (@_TopTechNews) July 25, 2019

كما تمت ترقية حاسب سامسونغ ذاكرة الوصول العشوائي "رام" بحيث تصل إلى 8 غيغابايت، وإصدار جديد من الجيل الخامس لخدمة "بلوتوث".

ولم تكشف التسريبات الموعد المتوقع طرح حاسب "سامسونغ غلاكسي بوك إس" الجديد، ولا السعر المتوقع طرحه به.

ولكن أشارت التسريبات إلى الحاسب الجديد سيكون مزودا بمجموعة من الإضافات، مثل لوحة مفاتيح وماوس خارجيين تحول الحاسب في ثوان من حاسب لوحي إلى حاسب محمول، بالإضافة إلى قلم ذكي مدعوم بتقنيات جديدة.