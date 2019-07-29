"أبل" تقرر إرضاء جميع مستخدمي آيفون بـ"الوعد الثمين" في 2020

قررت شركة "أبل" الأمريكية إرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بتقديمها "وعد" وصفته تقارير صحفية بـ"الثمين" خلال عام 2020 المقبل.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا قال إن "أبل" قدمت وعدا في محاولة لإرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بأن تدعم هواتفها للعام المقبل 2020 خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.

ومن المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف رئيسية آيفون، خلال عام 2020، وستدعم جميعها تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات.

All of Apple's 2020 iPhones may offer 5G https://t.co/LU07MnnzQK pic.twitter.com/Ujz1Q0Sus1 — Engadget (@engadget) July 28, 2019

وأشار الموقع التقني إلى أن خطوة "أبل" ربما ستساهم في تخفيض أسعار الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات الجيل الخامس، خاصة وأن خطوتها تلك ستواجه بمنافسة شرسة من الشركات الصينية التي ستقدم هواتف مشابهة بنظام تشغيل "أندرويد"، ولكن بسعر أقل بكثير.

ومن أجل تلك الخطوة، ستدعم أبل في هواتف آيفون بالوصول إلى معالجات بسرعة تتجاوز الـ6 غيغاهرتز، ما سيوفر تغطية أكبر بكثير من تقنيات الجيل الرابع LTE.

Apple's 2020 iPhones will all come with 5G - https://t.co/gHPl0tlpVF pic.twitter.com/bY6Uxk9XNW — MSPoweruser (@mspoweruser) July 28, 2019

وأوضح التقرير أن هواتف آيفون الثلاثة المرتقبة سيتراوح قياسات شاشاتها 5.4 بوصة إلى 6.7 بوصة، وستدعمها بكاميرات بتقنية "ترو ديبث" الذكية وكاميرات أخرى مدعومة بالليزر.