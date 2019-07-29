لأول مرة في التاريخ.. طائرة تحمل الركاب في جناحيها

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الطيران، كشفت شركة الخطوط الملكية الهولندية "كي إل إم"، عن تصميم لأحدث طائراتها، التي ستحمل ركابها في جناحيها.

وتمتاز الطائرة الجديدة، التي تحمل اسم "فلاينغ في"، لكونها على حرف "V"، بأنها تستهلك وقودا أقل بنسبة 20% من طائرة "إيرباص" الشهيرة "A350"، بحسب موقع "إنهابيتات".

وعلى الرغم من أن التصميم، الذي عرض للمرة الأولى في الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي لعام 2019 في سيئول بكوريا الجنوية، مجرد فكرة، إلا أن جامعة ديلفت للتكولوجيا في هولندا تسعى لتحقيقها على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة.

Dutch airline KLM is collaborating with Delft University of Technology to develop a new, long distance and fuel-efficient aircraft called the "Flying -V" due to its shape. According to the team working on the project, the aerodynamic shape and reduced weight of the plane 1/2 pic.twitter.com/EONcD1t62Z — Carloskhan (@Carloskhan691) June 23, 2019

ووقع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كي إل إم"، بيتر إلبرز، وعميد كلية هندسة الفضاء الجوي في هولندا، في جامعة ديلفت للتكنولوجيا، البروفسور هنري ويريج، اتفاقية للعمل معا على جعل الطائرة أكثر استدامة.

#Dutch university @tudelft and Royal Dutch Airlines @KLM teamed up to design futuristic plane 'Flying V'. The plane has the same capacity as an Airbus A350, yet consumes 20% less fuel. Image: Edwin Wallet, Studio OSO #efficientsustainable @EECouncil https://t.co/Ap8AHYLcKi pic.twitter.com/4lSModZU0F — Dutch Embassy & Consulate General🇳🇱🇦🇺 (@NLinAustralia) July 24, 2019

ويأتي تصميم طائرة "فلاينغ في" أقصر من طائرة "إيرباص" A350، وبخلاف الطائرات التجارية الحالية التي تتكون من مقصورة طويلة وجناحين مفلطحين، فإن جناحا الطائرة الهولندية المرتقبة يتخذان شكلا عريضا، ويصبحان صغيرين عند الأطراف فقط.

وتتفق "فلاينغ في" مع طائرة "إيرباص" في حمل نفس عدد الركاب، كما أنها تتوافق بسهولة مع بوابات الدخول والخروج والممرات، وكذلك من حمامات الطائرات، كما أن مقاعد الركاب لديها ستكون خفيفة الوزن قدر الإمكان، لضمان سلامة وراحة الركاب.

وسيكون جناحي الطائرة الجديدة، قادرين على حمل مقاعد الركاب وخزان الوقود، فضلا عن الشحنات المنقولة.