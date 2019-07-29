طريقة جديدة لعلاج القلب بعد النوبة

وجد العلماء الروس من جامعة سيتشينوف، طريقة جديدة لعلاج وقف تدفق الدم إلى القلب والأوعية الدموية إثر النوبة القلبية.

وبدلا من زراعة الأعضاء يقوم الأطباء بـ"ترقيع" هندسي للأنسجة، حيث تستبدل تدريجيا الخلايا الحية السليمة الخلايا الميتة، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

والرقعة المثبتة تزول تدريجيا بعد فترة أي بعد اختفاء الخلايا الميتة في جسم المريض.

ويتم اختبار الطريقة في الوقت الحالي على الفئران والأرانب.

وأظهرت دراسة حديثة، أن ارتفاع ضغط الدم الانبساطي (وقت استرخاء عضلة القلب) من المحتمل أن يؤدي إلى اضطراب حاد في الدورة الدموية كالذي ينجم أيضا عن الانقباض العالي (في وقت تقلص القلب).

كما وجد العلماء، أن الجبن يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات التي لها تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية.