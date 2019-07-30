تعرف على كمية الحطام الفضائي الذي يسقط على كوكبنا يوميا

تقوم روسيا بتطوير برنامج وطني لدراسة المخاطر والتهديدات القادمة من الفضاء، كخطر المذنبات والكويكبات والحطام الفضائي، وتم تصميم البرنامج لتعزيز دور روسيا الدولي في الحماية من التهديدات الفضائية.

تقوم روسيا بدور في الكشف عن خطر المذنبات والكويكبات التي تهدد كوكبنا، الى ان النسبة تعتبر قليلة بالمقارنة مع تساهم به الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي بداية العام الحالي تم التعرف على 18 ألف جسم غريب منها 99 في المئة كويكبات تهدد الكرة الأرضية، بحسب ماصرح به بوريس شوستوف المدير العلمي لمعهد "ران" الروسي لعلم الفلك، لـ"سبوتنيك".

وأضاف شوستروف، بأنه وفقا للدراسات فإن الحطام الفضائي الممثل بالغبار والنيازك يسقط يوميا على الأرض بمئات الأطنان وسنويا تصل الكمية الى 30 ألف طن.

وتابع قائلا بأن كمية الحطام الفضائي الاصطناعي، تصل الى 8 آلاف طن وهذه النسبة تنخفض بشكل كبير في الغلاف الجوي، وبأن هذه المخلفات تشكل تهديدا ليس للأرض فحسب وإنما للمركبات الفضائية الأخرى.