غيابات متكررة وعدم المبالاة..تعرف على مؤشرات الإرهاق المهني

الشعور بالفراغ وإنخفاض في الأداء وحالة سلبية، الأمر الذي يؤدي الى انقطاعات متكررة وغياب دائم عن العمل وحالة من عدم اللامبالاة.

تتميز حالة الإرهاق المهني بعدد من العلامات، كالشعور بالفراغ وانخفاض الانتاجية والغيابات المتكررة. وهي إشارات تدل على وصول العاملين لحالة من الإرهاق المهني، ويواكبها إشارات أخرى كحالة السخرية من العمل والتي تتجه في الغالب إلى معارضة الآخرين.

كما ويؤدي الحد من إنجازات العاملين وعدم الاهتمام بعملهم، إلى تقليل العاملين من شعور وحس المسؤولية والإنتاجية الأمر الذي يدفعهم لعدم المبالاة، بحسب خبراء معهد الطب المهني.

وبحسب الأطباء فإن حالات الصداع والتهيج والنوم المضطرب والإدمان هو نتيجة للتوتر المهني، وأضاف الأطباء بأن ذلك يؤدي اإلى حالة من عدم الرضى في الحياة الشخصية ويؤدي لعوامل سلبية اجتماعية وتنظيمية واجتماعية ونفسية تؤثر على الحالة النفسية.

وتصيب حالة الإرهاق المهني أصحاب المهن بلا إستثناء وأكثر حالاتها انتشارا في مهن التعليم والطبابة والشرطة والطيارين بالإضافة للأخصائيين الاجتماعيين، وأكثر الأعمار المعرضة للإصابة بها بين 19 و25 سنة.