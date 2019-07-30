دراسة تكشف... الأدمغة تتعامل مع المعلومات مثل الطعام

فحسب دراسة أجراها باحثون في كلية هاس للأعمال، المعلومات تعمل على نظام المكافآت المنتجة للدوبامين بنفس طريقة الطعام، حسب موقع "ساينس إليرت".
The Way Our #Brain Values Information Suggests— Spiros Margaris (@SpirosMargaris) July 28, 2019
It Can Be #Addictive, Like #Food or #Drugs https://t.co/7spTvednPV #fintech #AI #ArtificialIntelligence #MachineLearning #DeepLearning @davidnield @ScienceAlert @BerkeleyHaas pic.twitter.com/RY4mqjoHOb
وتعنى الدراسة أن الإنسان قد يبحث عن المعلومات بعيدا عن كونها مفيدة أما لا، كما يأكل الوجبات الخفيفة دون جوع.
وتقدم الدراسة رؤى مهمة عن الإدمان الرقمي في الدماغ.
وأجريت فحوصات لـ37 متطوعا أثناء مشاركتهم في المقامرة، فتم اكتشاف أن اللعبة جعلتهم أكثر فضولا بشأن ما يمكن معرفته للحصول على كافة الاحتمالات الخاصة بالفوز.
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