الثقب الأسود يقذف نجما "وحشيا" من وسط درب التبانة

يعتقد العلماء أن النجم S5-HVS1 تم إطلاقه من قلب مجرة درب التبانة بسبب الثقب الأسود الضخم. ويقدر أن النجم يبلغ من العمر 500 مليون سنة، وعمره هو مليار سنة. إنه ينتمي إلى الفئة الطيفية A، أي أن لونه أبيض، ودرجة الحرارة تصل إلى 7500-10000 كلفن. يبلغ حجمها 2.35 ضعف حجم الشمس، بحسب صحيفة "سيانس أليرت".

والنجم المكتشف هو نجم التسلسل الرئيسي هو نجم في الجزء المستقر من دورة حياته. هم أكثر أنواع النجوم شيوعًا في الكون، ومن النادر جدا أن تكون له هذه السرعة الهائلة وتعيش هذه النجوم عدة عشرات ملايين السنين، من جهة أخرى غالبًا ما تكون النجوم النيوترونية عالية السرعة الناتجة عن انفجار المستعر الأعظم والأخير هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث ينشأ انفجار يؤدي إلى انهيار النجم وتشكل إما القزم الأبيض أو النجم النيتروني.

ووجود النجم المكتشف على بعد 29 ألف سنة ضوئية من الأرض وسرعته تدل على أنه تم إخراجه من المجرة منذ حوالي 4.8 مليون سنة.

وكان يجب أن يكون هناك نجم آخر يدور حول النجم المكتشف لمدة بين 3 و40 يوما وكتلته أقل من كتلة الشمس، وهذه النجوم المزدوجة هي نادرة جدا وتظهر غالبا وسط درب التبانة عند تراكم المادة في الثقب الأسود.