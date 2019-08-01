اختراع مستخرج من "أنوف الخنازير" ينقذك من روائح العرق في الصيف

يقترب علماء حاليا من تقديم اختراع مثير، لن يجعل الملايين حول العالم، مضطرين لشم الروائح الكريهة التي تنتج من العرق خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

يطور فريق العلماء من جامعة مينهو في البرتغال، طريقتين لتعديل الأقمشة القطنية، لكي تكون قادرة على إنتاج رائحة ليمونية لطيفة (السترونيلا) عند التعرق في أي مكان، ومنها التي تنتج بداخل صالة التدريبات البدنية "الجيمنازيوم"، بحسب موقع "سي نت".

وبخلاف الرائحة اللطيفة، فإن رائحة السترونيلا الطيبة، التي ينتجها القماش الجديد، تمتاز بأنها طاردة للحشرات مثل البعوض.

وكشف العلماء أن ذلك الاختراع المثيل، تم استخراجه من "أنوف الخنازير"، أجل من أنوف الخنازير، لا تجعل هذا يصيبك بالاشمئزاز.

وأوضح الباحثون قائلين "العلماء نجحوا في اختراعهم المثير من استخراج بروتين مستخلص من أنوف الخنازير، التي ترتبط بسحب روائح الجزيئات".

وتقوم مهمة هذا البروتين بتخزين رائحة العرق الكريهة داخل جزيئات الكربوهيدرات في الملابس القطنية، واستبدالها بالرائحة اللطيفة، التي كانت موجودة في تلك الخلايا القطنية.

وتم تجهيز أقطان مخصصة لهذا الأمر، بها خلايا كربوهيدرات ذات رائحة "السترونيلا"، التي تشبه روائح الليمون، والتي تنتشر سريعا في الهواء، وتكون بديلة لأية رائحة عرق كريهة.

وبخلاف الرائحة اللطيفة، فإن رائحة السترونيلا الطيبة، التي ينتجها القماش الجديد، تمتازبأنها طاردة للحشرات، مثل البعوض.