بالخطوات... طريقة تسجيل المكالمات على هواتف "أندرويد" و"آيفون"

يواجه البعض صعوبة في تسجيل المحادثات الهاتفية لأغراض مختلفة، خاصة وأن هواتف "أندرويد" و"آيفون" الذكية لا تمتلك ميزة واضحة تتيح القيام بهذا.

ولكن باتباع الخطوات التالية، من الممكن تسجيل المحادثات بكل سهولة، بحسب ما ينصح به موقع "ديجيتال ترندز":

"غوغل فويس"

يتيح لك التطبيق تسجيل محادثة هاتفية على الهاتف الذكي، ولكن عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي (الواي-فاي)، ويمكن استخدامه لتسجيل المكالمات الواردة، ولكن ليس المكالمات الصادرة.

ولتشغيل هذه الميزة، يتم الانتقال إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، ثم تحدد "المكالمات" وتشغيل "إعدادات المكالمات الواردة.

Google Voice is killing SMS voicemail transcripts and Chrome Extension texting https://t.co/k8k02zj2fL pic.twitter.com/HCCXLq2kTN — Android Police (@AndroidPolice) August 2, 2019

بعد ذلك، يتم الضغط على الرقم 4 في لوحة مفاتيح الهاتف أثناء إجراء المكالمة الهاتفية، ليبدأ التطبيق في التسجيل تلقائيا، ولكن بمجرد تفعيل الميزة، سيسمع المتصل صوتا يخبره بأن تسجيل المكالمة جار".

لكن للأسف، فإن تطبيق "غوغل فويس" ليس متاحا في جميع الدول.

تطبيقات التسجيل على "أندرويد" و"آيفون"

توفر متاجر التطبيقات على الهواتف الذكية الكثير من تطبيقات تسجيل المحادثات الهاتفية، ولكن البعض منها مكلف للغاية، كما أن هناك تطبيقات مجانية ولكنها غير آمنة.

ويعد أشهر هذه التطبيقات "Call Recorder Lite"، المتوافر عبر هواتف "آيفون"، الذي يتيح تسجيل المكالمات الواردة والصادرة.

65% of teens suffered #cyberbullying.

82% of crimes involving a minor are from social media.

Advised by experts, parents should spy on kids' calls.

Try iKeyMonitor hidden call recorder which records calls automatically! Better safe than sorry! https://t.co/hR9TvpGzaw — 420SFO (@420Sfo) August 3, 2019

لكن من أجل الاستماع لمكالمات الطويلة، فيجب عليك أن تدفع مبلغا محددا، دون وجود حد لمدى طول التسجيل.

كذلك هناك تطبيق آخر هو "Call Recorder"، الذي يمكن تحميله على هواتف "أندرويد" لتسجيل المحادثات، كما يتيح نسخها احتياطيا إلى نظام "الكلاود" أو تصنيفها.

طريقة بسيطة لتسجيل المحادثات الهاتفية

تعتبر أبسط طريقة لتسجيل محادثة هاتفية، هي إجراء المحادثة على مكبر الصوت، وتسجيلها باستخدام مسجل صوت أو تطبيق معين متاح على جهاز آخر، مثل تطبيق المذكرة الصوتية على جميع هواتف "آيفون".

ورغم أن تلك هي أبسط طرق تسجيل المحادثات الهاتفية، فلن يكون التسجيل بجودة عالية مع وجود ضوضاء في الخلفية.