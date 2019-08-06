مركبات جديدة للإلكترونيات الدقيقة

قام علماء من الجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس" جنباً إلى جنب مع زملائهم من جامعة جنوب الأورال الحكومية والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، بتصميم مواد جديدة، لا سيما وإنها واعدة لتصميم أجهزة تخزين وأجهزة اللمس الجديدة.

تم نشر هذه الدراسات في المجلة العلمية المرموقة "Composites Part B: Engineering"

لقد تمخض عن نتائج التجربة اختراع مركبات السيراميك (مواد من عدة مكونات) تتمتع بخصائص مميزة للغاية. إذ إن هذه المواد يمكنها التحكم في نفس الوقت بالحقول المغناطيسية والكهربائية، مما سيسمح بمعالجة المعلومات بشكل أسرع، وتصميم وسائط تخزين جديدة لتخزين كميات كبيرة من البيانات التي ستكون محمية بشكل أفضل من الاختراق، وكذلك أجهزة استشعار جديدة وأجهزة اللمس وغيرها من الإلكترونيات الدقيقة الأكثر موثوقية ودقة دون الاتصال بالطاقة الكهربائية.

أصبح تصميم الأجهزة الجديدة ممكناً بسبب الترابط القوي بين الحقول الكهربائية والمغناطيسية، والتي تحتفظ بخصائصها عند درجات حرارة أعلى بكثير من درجات حرارة الغرفة.

وفي هذا الإطار علق أليكسيي تروخانوف الباحث في جامعة "ميسيس" وأكاديمية العلوم الوطنية في بيلاروسيا بهذا الشأن قائلاً:

"إن وجود خصائص مغناطيسية وكهربائية مميزة في بعض المراحل لدى خلطها وإعداد مادة مركبة يمكن أن يحقق تأثيراً تآزرياً (تفاعل)، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير عادي مخالفة لمبدأ الإضافة. مثل هذه النتيجة تجسدت في تقوية الخصائص الكهرومغناطيسية للمواد المركبة، حيث تعتبر عملية تفسير طبيعتها مهمة للغاية بالمعنى الحقيقي للعلوم الأساسية.

والنتيجة الرئيسية التي تم الحصول عليها هي إجراء عملية تحليل اعتماد خصائص المواد المركبة على خصائص البنية المجهرية الخاصة بهذه المركبات. هذا المؤشر غالباً ما يتم إهماله من قبل الزملاء الخبراء من الباحثين".

يواجه حالياً الفريق العلمي مهمة تطوير النتيجة الأولوية التي تم الحصول عليها في هذا المجال. إنهم يعملون بالفعل على تطوير هذه الفئة من المواد وهم عازمون على إجراء أبحاث حول خصائصها الكهروديناميكية.